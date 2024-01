Canadian Overseas Petroleum Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

In den sozialen Medien hat sich die Stimmungslage für die Aktie von Canadian Overseas Petroleum in den letzten vier Wochen verschlechtert. Dies spiegelt sich auch in einer leichten Reduktion der Kommunikationsfrequenz wider. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Canadian Overseas Petroleum-Aktie sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-RSI) als auch auf etwas längerfristiger Basis (25-Tage-RSI) überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier in diesem Bereich ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wobei die Diskussion häufig von negativen Themen geprägt war. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Canadian Overseas Petroleum-Aktie der letzten 200 Handelstage einen deutlichen Abwärtstrend von -91,67 Prozent aufweist. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von -83,33 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in der einfachen Charttechnik führt.