Canadian Overseas Petroleum Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Sentiment und Buzz: Beim Blick auf die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien wird deutlich, dass es in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes für die Canadian Overseas Petroleum Aktie gegeben hat. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Bezüglich der Kommunikationsfrequenz gab es keine signifikante Veränderung, weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt wird daher ein "Schlecht"-Rating für Canadian Overseas Petroleum in diesem Bereich vergeben.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Canadian Overseas Petroleum-Aktie, ergibt sich ein Wert von 66. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral", da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage, mit einem Wert von 54,55, führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Die Analyse der RSIs ergibt somit insgesamt ein "Neutral"-Rating für Canadian Overseas Petroleum.

Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen Auskunft darüber geben, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist einer dieser Indikatoren, der 50- und 200-Tage-Durchschnitt wird betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Canadian Overseas Petroleum-Aktie beträgt aktuell 0,07 CAD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,025 CAD liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt (0,04 CAD) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird also auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Schlecht"-Rating für Canadian Overseas Petroleum vergeben.

Anleger: Die Diskussionen über Canadian Overseas Petroleum in den sozialen Medien geben einen klaren Einblick in die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den Kommentaren und Meinungen der letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen, auch wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Dies führt zu der Einschätzung, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend ist also die Aktie von Canadian Overseas Petroleum bezüglich der Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.