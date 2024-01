Canadian Overseas Petroleum Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das sich mit dem Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen bestimmten Zeitraum befasst. Für die Canadian Overseas Petroleum-Aktie wird der RSI aktuell mit einem Wert von 50 bewertet, was auf Neutralität hinweist. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 75, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Bewertung von "Schlecht".

Bei der Betrachtung von weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz für die Aktie von Canadian Overseas Petroleum in den letzten Monaten nur eine schwache Aktivität aufweist. Auch die Rate der Stimmungsänderung ist negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Ein weiterer wichtiger Faktor bei der Einschätzung von Aktienkursen ist die Stimmung der Anleger. Die Analyse von Kommentaren auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Stimmung gegenüber Canadian Overseas Petroleum überwiegend negativ ist. In den letzten zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert, was zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht" führt.

In Bezug auf die technische Analyse und die charttechnische Entwicklung der Aktie zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Canadian Overseas Petroleum-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,05 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,005 CAD liegt somit deutlich darunter, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem Wert von 0,02 CAD eine Abweichung von -75 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich somit für die Canadian Overseas Petroleum-Aktie in verschiedenen Bewertungskategorien eine Gesamtbewertung von "Schlecht".