Canadian Natural Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Die Diskussionen über Canadian Natural in den sozialen Medien spiegeln die Meinungen und Stimmungen der Anleger wider. Derzeit gibt es keine eindeutige Richtung in der Kommunikation, und in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wurden acht Handelssignale ermittelt, wovon 0 als positiv und 8 als negativ bewertet wurden. Dies führt zu einer Gesamteinstufung der Aktie als "Schlecht". Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Canadian Natural in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen als "Neutral" bewertet wird.

Verglichen mit dem Branchendurchschnitt (Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch) wird Canadian Natural aus fundamentaler Sicht als unterbewertet betrachtet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 13,74, was einen Abstand von 73 Prozent zum Branchen-KGV von 50,03 bedeutet. Auf dieser Grundlage wird eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Canadian Natural mit 80,6 CAD derzeit 5,9 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über die letzten 200 Tage betrachtet wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -2,72 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 60,81 Punkten, was bedeutet, dass die Canadian Natural-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, der den etwas längerfristigen Zeitraum betrachtet, liegt bei 64,44 und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral". Somit erhält Canadian Natural eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.