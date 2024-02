Canadian Natural Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Aktienanalyse: Canadian Natural mit gemischten Bewertungen

Investoren, die aktuell in die Aktie von Canadian Natural investieren, können eine Dividendenrendite in Höhe von 4,55 % erwarten. Dies liegt jedoch 3,5 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt im Bereich Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch. Daher erzielt das Unternehmen einen geringeren Ertrag, was zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Canadian Natural insgesamt 10 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung als "Gut" eingestuft wurde. Von den 10 Bewertungen waren 5 "Gut", 5 "Neutral" und keine "Schlecht". Kurzfristig betrachtet, wird die Aktie institutionell als "Gut" eingestuft, da 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Empfehlungen in der jüngsten Zeit vorliegen. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 94,6 CAD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 15,56 Prozent, was zu einer weiteren "Gut"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für Canadian Natural ein gemischtes Bild. Der RSI7 beträgt 78,02, was als "Schlecht" eingestuft wird, während der RSI25 bei 66,32 liegt und somit "Neutral" ist. Insgesamt ergibt sich ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die technische Analyse zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 82,84 CAD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 81,86 CAD liegt und daher zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 86,01 CAD, was auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Canadian Natural gemischte Bewertungen erhält, sowohl in Bezug auf die Dividendenrendite, die Analystenempfehlungen, den RSI und die technische Analyse. Anleger sollten daher alle Aspekte sorgfältig abwägen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen.