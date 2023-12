Canadian Natural Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Canadian Natural erhielt in den letzten zwölf Monaten insgesamt zwölf Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Gut", mit 7 "Gut"-, 5 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Die Analysten haben kürzlich ebenfalls eine Bewertung für die Aktie abgegeben, und die durchschnittliche Empfehlung für Canadian Natural aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Gut" (2 Gut, 2 Neutral, 0 Schlecht). Basierend auf der Kursprognose von 95,27 CAD ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 11,09 Prozent, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt aktuell 4 bei Canadian Natural, was eine negative Differenz von -70,62 Prozent zum Branchendurchschnitt bedeutet. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik des Unternehmens daher als "Schlecht".

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Canadian Natural in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit acht positiven und sechs negativen Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch überwiegend negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung basierend auf unserer Stimmungsanalyse führt. Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Schlecht"-Richtung deutet. Die Häufung der Verkaufssignale führt ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Canadian Natural von unserer Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) wird Canadian Natural aus fundamentaler Sicht als unterbewertet betrachtet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,42 gehandelt, was einen Abstand von 80 Prozent zum Branchen-KGV von 66,87 bedeutet. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung für das Unternehmen.