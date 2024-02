Canadian Natural Aktie: Jetzt ist alles möglich

Weitere Suchergebnisse zu "Canadian Natural Resources":

Die Diskussionen über Canadian Natural in den sozialen Medien zeigen, dass die Einschätzungen und Stimmungen gemischt sind. In den letzten Wochen gab es überwiegend positive Meinungen, während in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert wurden. Aufgrund dieser gemischten Signale stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein.

In Bezug auf die Anlegerstimmung wird die Aktie von Canadian Natural als angemessen bewertet. Der Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt, dass die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 14,08 Prozent erzielt hat, was 12,67 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance bewerten wir die Aktie insgesamt als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Canadian Natural derzeit überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Auf der 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Canadian Natural bei 82,9 CAD, während der Aktienkurs bei 85,16 CAD liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt ebenfalls ein "Neutral"-Signal.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Canadian Natural gemischte Signale aufweist und daher insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.