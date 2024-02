Canadian Natural Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

In den letzten zwei Wochen wurde in den sozialen Medien besonders positiv über Canadian Natural diskutiert. An neun Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an vier Tagen negative Themen im Vordergrund standen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren hauptsächlich positive Themen von Interesse. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Eine automatische Analyse der Kommunikation ergab jedoch, dass in letzter Zeit hauptsächlich negative Signale im Vordergrund standen. Insgesamt erhält Canadian Natural daher eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können Stimmungen verstärken oder umkehren. Abhängig von der Intensität der Diskussionen und der Häufigkeit von Stimmungsänderungen ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Canadian Natural wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität gemessen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls gering, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Ergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 82,84 CAD für den Schlusskurs der Canadian Natural-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 81,86 CAD, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einem "Neutral"-Rating, da die letzten Schlusskurse nahe den gleitenden Durchschnitten lagen.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Canadian Natural liegt derzeit bei 13,74, was 73 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 50. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie daher auf Basis des KGV als "Gut" eingestuft.