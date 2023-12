Canadian Natural Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Die kanadische Natural-Aktie wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten siebenmal positiv, fünfmal neutral und keinmal negativ bewertet, was im Durchschnitt zu einer Bewertung als "gut" führt. Im vergangenen Monat ergab sich eine Bewertung von einmal positiv, einmal neutral und keinmal negativ, was zu einem Gesamturteil von "gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie basierend auf Analystenmeinungen liegt bei 96,09 CAD, was einen möglichen Anstieg um 15,15 Prozent vom letzten Schlusskurs (83,45 CAD) bedeutet. Daher erhält die Canadian Natural-Aktie insgesamt eine "gut"-Empfehlung von den Analysten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigte die Aktie interessante Entwicklungen. Die Diskussionsintensität war rückläufig, was zu einer "schlecht"-Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung wies kaum Veränderungen auf, was zu einer "neutral"-Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daher eine "schlecht"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Canadian Natural-Aktie liegt bei 57,45, was als "neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich ebenfalls bei 57, was auch als "neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energiesektor liegt die Rendite der Canadian Natural-Aktie mit 20,44 Prozent deutlich darüber. Auch im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche liegt die Rendite mit 24,18 Prozent deutlich darüber. Diese starke Entwicklung führt zu einer "gut"-Bewertung in dieser Kategorie.