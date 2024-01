Canadian National Railway Aktie: Ein sicheres Investment?

Die Canadian National Railway wird von Analysten als überbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 18,1 deutlich über dem Branchenmittel von 15,23 liegt. Dies entspricht einem Abstand von 19 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Canadian National Railway mit 1,96 Prozent leicht über dem Mittelwert von 1,79 Prozent und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Aktie am letzten Handelstag bei 166,55 CAD lag, was einem Unterschied von +6,87 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 155,85 CAD entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen über dem letzten Schlusskurs, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Das Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zeigt, dass in den letzten zwei Wochen vor allem positive Themen im Vordergrund standen, während in den letzten ein, zwei Tagen vermehrt negative Themen diskutiert wurden. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung, obwohl automatische Analysen der Kommunikation vor allem "Gut" Signale ergeben haben.

Insgesamt wird die Canadian National Railway basierend auf verschiedenen Indikatoren mit einer "Neutral"- bis "Gut"-Bewertung eingestuft.