Canadian National Railway Aktie: Das ist beeindruckend!

Bei Canadian National Railway hat sich in den letzten Wochen eine deutliche positive Veränderung des Stimmungsbildes gezeigt. Dies basiert auf der Auswertung von Beiträgen in den sozialen Medien, die eine Tendenz zu besonders positiven Themen aufweisen. Daher wird das Sentiment als "Gut" bewertet. Hinsichtlich der Stärke der Diskussion gab es keine signifikanten Unterschiede, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Canadian National Railway daher in diesem Bereich eine Bewertung von "Gut".

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Canadian National Railway mit 168,24 CAD derzeit um +6,68 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Über die letzten 200 Tage betrachtet, liegt die Distanz zum GD200 bei +7,84 Prozent und führt daher zu einer Gesamtbewertung von "Gut" aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume.

In Bezug auf die Dividende schüttet Canadian National Railway derzeit nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt von Straße und Schiene, was zu einer "Neutral"-Einstufung in diesem Bereich führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Canadian National Railway liegt bei 20,05, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 18,96 und bestätigt somit die Gesamtbewertung von "Gut" auf diesem Niveau.