Canadian National Railway Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Wertpapiere könnten kurzfristig Kursrücksetzer erleben, während überverkaufte Wertpapiere eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für Canadian National Railway wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 22,8 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI25 liegt bei 37,47, was darauf hinweist, dass Canadian National Railway weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die gleitenden Durchschnittskurse belaufen sich auf 155,74 CAD (GD200) und 154,76 CAD (GD50), während der aktuelle Kurs bei 165,67 CAD liegt. Die Abstände zur GD200 und GD50 betragen +6,38 Prozent bzw. +7,05 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Dividendenrendite von Canadian National Railway liegt bei 1,96 Prozent, knapp unter dem Branchendurchschnitt von 2,58 Prozent, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Die langfristige Meinung von Analysten zu Canadian National Railway wird als "Neutral" eingestuft. Die Gesamtbewertungen der Analysten zeigen 4 Gut, 6 Neutral und 2 Schlecht. Das Kursziel der Analysten liegt bei 164,82 CAD, was zu einer erwarteten Performance von -0,51 Prozent führt und somit zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".