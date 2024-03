Canadian National Railway Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Im vergangenen Jahr haben Analysten für die Canadian National Railway 5-mal die Einschätzung "Gut", 8-mal die Einschätzung "Neutral" und 0-mal das Rating "Schlecht" vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und der aktuelle Kurs von 173,69 CAD wird von Analysten als neutral betrachtet. Sie erwarten eine Entwicklung von 1,95 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 177,08 CAD, was als "Neutral"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich somit für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Canadian National Railway als neutral einzustufen ist. Der RSI7 beträgt 64,33, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, und der RSI25 liegt bei 43,8, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators ist daher "Neutral".

Die Dividendenrendite der Canadian National Railway liegt bei 1,92 Prozent und damit unter dem Branchendurchschnitt von 2,95 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktivität der Beiträge oder Diskussionen über die Canadian National Railway unterdurchschnittlich ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum eine positive Entwicklung gezeigt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Canadian National Railway bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".