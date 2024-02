Canadian National Railway Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Die Aktie der Canadian National Railway wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit fünf positiven, acht neutralen und keinen negativen Einstufungen versehen. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral". Im zurückliegenden Monat gab es zwei positive, sechs neutrale und keine negativen Empfehlungen, was die kurzfristige institutionelle Sicht als "Neutral" bestätigt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 177,08 CAD, was eine erwartete Kursentwicklung von 1,61 Prozent bedeutet, was wiederum zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit die Einschätzung der Analysten, die Aktie der Canadian National Railway als "Neutral" zu betrachten.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Industrie" hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 11,41 Prozent erzielt, was 8,75 Prozent über dem Durchschnitt (2,66 Prozent) liegt. In der Branche "Straße und Schiene" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -12,58 Prozent, was bedeutet, dass Canadian National Railway aktuell 23,99 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Canadian National Railway neutral diskutiert, während in den letzten ein, zwei Tagen vor allem negative Themen im Vordergrund standen. Basierend auf diesem Stimmungsbild wird die Aktie heute neutral eingestuft.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie bei 18,1, was über dem Branchendurchschnitt von 16,32 liegt. Dies führt zu einer Überbewertung der Aktie und einer "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.