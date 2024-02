Canadian National Railway Aktie: Abwarten

Die Grundlage des Anleger-Sentiments bezüglich Canadian National Railway ist die Diskussion und Interaktion von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über das Unternehmen diskutiert, ohne eine klare Richtung im positiven oder negativen Bereich zu zeigen. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich jedoch vor allem negative Themen im Fokus der Anlegerinteresse befunden. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Die automatischen Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit hauptsächlich "Gut"-Signale im Vordergrund standen. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Canadian National Railway insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Analysten haben der Aktie der Canadian National Railway in den letzten zwölf Monaten insgesamt 5 positive, 8 neutrale und 0 negative Einstufungen gegeben. Daraus ergibt sich eine langfristige "Neutral"-Einstufung. Im zurückliegenden Monat gab es 2 positive, 6 neutrale und 0 negative Empfehlungen, was die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht ebenfalls als "Neutral"-Titel kennzeichnet. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 177,08 CAD, was eine erwartete Kursentwicklung von 1,61 Prozent bedeutet und somit die Einstufung "Neutral" bestätigt. Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten insgesamt die Einschätzung "Neutral" für die Aktie.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" hat die Aktie in den letzten Jahr eine Rendite von 11,41 Prozent erzielt, was 8,75 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Straße und Schiene" beträgt -12,58 Prozent, wobei Canadian National Railway aktuell 23,99 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der aktuelle Wert des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Canadian National Railway-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 157,49 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 174,27 CAD deutlich darüber liegt (Unterschied +10,65 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie damit als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Wert von 167,79 CAD, wobei der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt (+3,86 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Canadian National Railway-Aktie somit mit einem "Gut"-Rating versehen.