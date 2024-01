Canadian Imperial Bank of Commerce löst Jubelsturm aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich der Canadian Imperial Bank of Commerce war in den letzten Tagen größtenteils negativ. Es gab insgesamt vier positive und neun negative Tage, während an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält die Canadian Imperial Bank of Commerce daher eine "Neutral"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Gut"-Richtung zeigte. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält die Canadian Imperial Bank of Commerce von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Canadian Imperial Bank of Commerce liegt bei 40,5 und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 11,23 ein Indikator für eine "Gut"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Gut".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 23,77 Prozent erzielt, was 13,08 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Handelsbanken" beträgt 15,13 Prozent, wobei die Canadian Imperial Bank of Commerce aktuell 8,64 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Von insgesamt 12 Analystenbewertungen der Canadian Imperial Bank of Commerce-Aktie aus den letzten zwölf Monaten sind 2 Einstufungen "Gut", 10 "Neutral" und 0 "Schlecht". Im Durchschnitt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Die abgegebenen Kursziele ergeben einen Durchschnitt von 572,87 CAD, was einer möglichen Steigerung um 794,26 Prozent vom letzten Schlusskurs (64,06 CAD) aus entspricht. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Gut". Zusammengefasst erhält die Canadian Imperial Bank of Commerce somit von den Analysten ein "Neutral"-Rating.

