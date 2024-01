Canadian Imperial Bank of Commerce Pref Q Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Die Canadian Imperial Bank of Commerce weist derzeit eine Dividendenrendite von 6,91 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 4,29 %. Dies führt zu einer positiven Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Von insgesamt 12 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Aktie der Canadian Imperial Bank of Commerce sind 2 Einstufungen "Gut", 10 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies führt im Durchschnitt zu einem "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Auch in jüngeren Reports kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung, was zu einem aktuellen "Neutral"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 572,87 CAD, was bedeutet, dass die Aktie um 794,26 Prozent steigen könnte, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 64,06 CAD. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Canadian Imperial Bank of Commerce führt zu einer "Neutral"-Einstufung, basierend auf einem Zeitraum von 7 Tagen, sowie zu einer "Gut"-Einschätzung für den RSI25 mit einem Zeitraum von 25 Tagen. Die Gesamteinschätzung basierend auf dem RSI ist daher "Gut".

Die technische Analyse ergibt eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht, da der letzte Schlusskurs sowohl über dem 200-Tages-Durchschnitt als auch über dem 50-Tages-Durchschnitt liegt.

Insgesamt erhält die Canadian Imperial Bank of Commerce somit eine positive Bewertung basierend auf Dividendenrendite, Analysteneinschätzungen, Relative Strength-Index und technischer Analyse.