Canadian Imperial Bank of Commerce Pref Q Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Der kanadische Imperial Bank Of Commerce hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 12 Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Neutral", bestehend aus 3 "Gut"-, 9 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Im vergangenen Monat ergab sich ein ähnliches Bild, mit 2 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen, was zu einem Gesamturteil von "Neutral" führt. Die durchschnittliche Kursprognose von 574,53 CAD für das Wertpapier ergibt ein Aufwärtspotential von 761,5 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Daher erhält die Canadian Imperial Bank Of Commerce insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden besonders negative Themen über die Canadian Imperial Bank Of Commerce diskutiert. An zehn Tagen überwog die negative Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren hauptsächlich negative Themen präsent. Aus diesem Grund erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung, obwohl tiefergehende Analysen ergeben haben, dass in letzter Zeit hauptsächlich positive Signale im Vordergrund standen. Insgesamt erhält die Canadian Imperial Bank Of Commerce auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie derzeit ein "Gut" ist, da der GD200 des Wertes bei 57,18 CAD liegt, während der Kurs der Aktie bei 66,69 CAD um +16,63 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 62,89 CAD, was einer Abweichung von +6,04 Prozent entspricht. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Gut"-Wert. Insgesamt erhält die Canadian Imperial Bank Of Commerce daher das Rating "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" hat die Canadian Imperial Bank Of Commerce mit einer Rendite von 14,22 Prozent eine gute Entwicklung gezeigt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.