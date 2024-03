Canadian Imperial Bank of Commerce Pref Q Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Die Aktie der Canadian Imperial Bank Of Commerce wird von Analysten derzeit als "Neutral" bewertet. Von den letzten zwölf Bewertungen entfallen 3 auf "Gut", 9 auf "Neutral" und keine auf "Schlecht". Im letzten Monat gab es 2 "Gut"-, 3 "Neutral"- und keine "Schlecht"-Empfehlungen, was die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Neutral" einstuft. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (574,53 CAD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotenzial von 754,83 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Somit erhält die Canadian Imperial Bank Of Commerce eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über die Canadian Imperial Bank Of Commerce deuten auf eine zunehmend negative Stimmung hin. In den letzten Wochen wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was das Unternehmen als "Schlecht" einstuft. Auf dieser Ebene wurden auch neun Handelssignale ermittelt, wovon 9 als "Gut" und keines als "Schlecht" bewertet wurden. Folglich wird die Aktie als "Gut" eingestuft. Zusammenfassend lässt die Anlegerstimmung die Aktie von Canadian Imperial Bank Of Commerce als "Neutral" angemessen bewertet erscheinen.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Canadian Imperial Bank Of Commerce in den vergangenen Wochen deutlich verbessert hat, wofür die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch keine außergewöhnliche Aktivität, wodurch eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie vergeben wird.

Hinsichtlich der Dividendenrendite beträgt diese aktuell 5,81 Prozent bezogen auf das Kursniveau und liegt damit nur leicht über dem Mittelwert (5,26) für diese Aktie. Daher erhält die Dividendenpolitik der Canadian Imperial Bank Of Commerce eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.