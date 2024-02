Canadian Imperial Bank of Commerce Pref Q Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Weitere Suchergebnisse zu "Vallourec":

Die Canadian Imperial Bank Of Commerce hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 4,64 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche, die im Durchschnitt um 7,79 Prozent gestiegen sind, bedeutet dies eine Underperformance von -3,14 Prozent. Der "Finanzen"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 3,25 Prozent im letzten Jahr, wobei die Canadian Imperial Bank Of Commerce 1,4 Prozent über dem Branchendurchschnitt lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich erhält die Bank ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analysten haben der Canadian Imperial Bank Of Commerce in den letzten 12 Monaten 2 Mal die Einschätzung "Gut", 10 Mal die Einschätzung "Neutral" und 0 Mal das Rating "Schlecht" vergeben. Somit erhält die Bank langfristig das Rating "Neutral" von institutioneller Seite. Auf kurzfristiger Basis gilt die Aktie als "Neutral". Im letzten Monat haben 0 Analysten den Titel als Gut, 2 als Neutral und 0 als Schlecht eingestuft. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 808,55 Prozent auf Basis des aktuellen Kurses von 63,08 CAD und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 573,12 CAD. Diese Entwicklung wird als "Gut" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daraus für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass die Canadian Imperial Bank Of Commerce aktuell mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 30,85 als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 44 weist darauf hin, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Somit ergibt sich insgesamt für die RSI die Einstufung "Neutral".

Hinsichtlich fundamentaler Kriterien weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,14 auf, was über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Mit einem durchschnittlichen KGV der Branche "Handelsbanken" von 9 Prozent kann die Aktie als "teuer" bezeichnet werden und erhält daher auf fundamentaler Basis ein "Schlecht"-Rating.