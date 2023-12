Canadian Imperial Bank of Commerce Pref Q Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt die Canadian Imperial Bank Of Commerce insgesamt 12 Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Neutral", bestehend aus 2 "Gut"-, 10 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Innerhalb eines Monats ergibt sich ein Bild von 1 Gut, 5 Neutral und 0 Schlecht-Einschätzungen, was die Aktie zuletzt mit einem "Neutral" bewertet. Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotential von 799,6 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 8,25 liegt unter dem Branchendurchschnitt von 9,29 Prozent, was die Aktie aus fundamentalen Kriterien betrachtet als unterbewertet und somit als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Canadian Imperial Bank Of Commerce-Aktie überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 14, und der RSI der letzten 25 Handelstage beträgt 19,39, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Das Stimmungsbild hat sich in den letzten Wochen positiv verändert. Positive Auffälligkeiten wurden registriert, was zu einer Bewertung mit "Gut" führt. Die höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen wird ebenfalls mit einer "Gut"-Bewertung honoriert.

Zusammenfassend erhält die Canadian Imperial Bank Of Commerce damit insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.