Canadian Imperial Bank of Commerce Pref P Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Die Canadian Imperial Bank of Commerce bietet derzeit eine Dividendenrendite von 5,81 Prozent, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 4,4 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie. Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie liegt bei 39,53, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, deutet mit einem Wert von 22,75 ebenfalls auf eine "Gut"-Einschätzung hin. In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance im Finanzsektor liegt die Rendite der Canadian Imperial Bank of Commerce mit 14,22 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 13,54 Prozent, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Die Analysten geben dem Unternehmen insgesamt eine "Neutral"-Bewertung, wobei die Kursprognose ein Aufwärtspotenzial von 761,5 Prozent zeigt, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Canadian Imperial Bank of Commerce somit eine "Neutral"-Bewertung.

