Canadian Imperial Bank of Commerce Pref P Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Canadian Imperial Bank Of Commerce wird bei 40,5 als „Neutral“ eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 11,23 und deutet auf eine „Gut“-Einschätzung hin.

In den sozialen Medien war die Stimmung der Marktteilnehmer gegenüber der Canadian Imperial Bank Of Commerce in den letzten Tagen überwiegend negativ. Es gab vier positive und neun negative Tage, während an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält die Bank daher eine „Neutral“-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit auf „Gut“ deutet. Insgesamt erhält die Canadian Imperial Bank Of Commerce von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein „Neutral“-Rating.

Von insgesamt 12 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten sind 2 Einstufungen als „Gut“, 10 als „Neutral“ und 0 als „Schlecht“ für die Canadian Imperial Bank Of Commerce-Aktie. Das durchschnittliche Rating ist daher „Neutral“. Auch in den jüngsten Reports kommen die Analysten zum gleichen Urteil, sodass das Rating für das Wertpapier aus dem letzten Monat ebenfalls „Neutral“ ist. Die durchschnittlichen Kursziele belaufen sich auf 572,87 CAD, was bedeutet, dass die Aktie um 794,26 Prozent steigen könnte. Die daraus abgeleitete Empfehlung ist demnach „Gut“. Insgesamt erhält die Canadian Imperial Bank Of Commerce von den Analysten somit ein „Neutral“-Rating.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Finanzsektor erzielte die Aktie der Canadian Imperial Bank Of Commerce im vergangenen Jahr eine Rendite von 23,77 Prozent, was 13,08 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus dem Bereich der Handelsbanken beträgt 15,13 Prozent, und die Bank liegt aktuell 8,64 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem „Gut“ bewertet.