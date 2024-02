Canadian Imperial Bank of Commerce Pref P Aktie: Ruhig bleiben!

Die Dividendenrendite der Canadian Imperial Bank of Commerce liegt aktuell bei 5,81 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 4,33 Prozent liegt. Basierend auf dieser Kennzahl erhält die Aktie eine positive Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie bei 10,14, was über dem Branchendurchschnitt von 9,86 liegt. Daher wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als überbewertet eingestuft.

Die Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber der Canadian Imperial Bank of Commerce. Allerdings waren die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse und der bestätigten Handelssignale erhält die Aktie eine neutrale Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Canadian Imperial Bank of Commerce zeigt einen Wert von 22,95, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 45,25 und wird daher als "neutral" bewertet. Insgesamt wird die Aktie auf Basis des RSI als "gut" eingestuft.