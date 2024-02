Canadian Imperial Bank of Commerce Pref P Aktie: Ist das noch wichtig?

Weitere Suchergebnisse zu "Adyen NV":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiges Kriterium zur Beurteilung von Aktien. Ein niedriges KGV deutet auf eine preisgünstige Aktie hin, während Wachstumsaktien tendenziell ein höheres KGV aufweisen. Im Fall von Canadian Imperial Bank Of Commerce liegt das KGV mit einem Wert von 10,14 über dem Branchendurchschnitt. Dies bedeutet eine Abweichung von 3 Prozent vom durchschnittlichen KGV der Branche "Handelsbanken" von 9. Basierend auf diesem vergleichsweise hohen KGV wird die Aktie als "teuer" eingestuft.

Die Einschätzung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Marktsentiment. Unsere Analysten haben die Stimmung rund um Canadian Imperial Bank Of Commerce auf sozialen Plattformen analysiert und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen im Zusammenhang mit der Aktie diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung sowie der Analyse von Handelssignalen erhält die Aktie die Einstufung "Gut".

Im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche verzeichnete Canadian Imperial Bank Of Commerce in den letzten 12 Monaten eine Performance von 4,64 Prozent, was einer Underperformance von -3,14 Prozent im Branchenvergleich entspricht. Im Sektorvergleich lag die Rendite jedoch 1,4 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse mithilfe des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass Canadian Imperial Bank Of Commerce mit einem RSI-Wert von 30,85 als "Neutral" eingestuft wird. Auch die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt einen Wert von 44, was ebenfalls auf eine "Neutrale" Einstufung hindeutet. Insgesamt wird die Aktie basierend auf dem RSI mit "Neutral" bewertet.