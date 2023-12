Canadian Imperial Bank of Commerce Pref P Aktie: Eine neue Chance!

Die Canadian Imperial Bank of Commerce-Aktie wird einer technischen Analyse unterzogen, bei der der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage betrachtet wird. Der aktuelle Wert liegt bei 55,48 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 63,68 CAD liegt, was einem Unterschied von +14,78 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage mit einem Wert von 54,47 CAD liegt der letzte Schlusskurs um +16,91 Prozent darüber, was erneut zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf die Dividende weist die Canadian Imperial Bank of Commerce eine Dividendenrendite von 6,91 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken mit 4,52 % als höher einzustufen ist. Dies ergibt eine Differenz von 2,39 Prozentpunkten und führt daher zu einer derzeitigen Einstufung als "Gut".

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine überwiegend negative Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber der Canadian Imperial Bank of Commerce in den letzten Tagen. Es gab zwei positive und 12 negative Tage, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Hingegen haben Optimierungsprogramme mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte, was zu einer "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt erhält die Canadian Imperial Bank of Commerce von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

Fundamental betrachtet weist die Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,25 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 9,29 liegt. Dies führt zu einer Bewertung als unterbewertet und erhält somit eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.