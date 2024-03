Canadian Imperial Bank of Commerce Pref P Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Die Canadian Imperial Bank Of Commerce-Aktie wird derzeit von Analysten als "Neutral" bewertet. Die Bewertung setzt sich aus 3 "Gut"-, 9 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, die innerhalb der letzten zwölf Monate abgegeben wurden. Im zurückliegenden Monat gab es 2 "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Empfehlungen. Kurzfristig betrachtet gilt die Aktie aus institutioneller Sicht als "Neutral". Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten von 574,53 CAD hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 754,83 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Canadian Imperial Bank Of Commerce-Aktie eine "Neutral"-Bewertung in diesem Analyseabschnitt.

Die Diskussionen über Canadian Imperial Bank Of Commerce in den sozialen Medien signalisieren eine überwiegend negative Stimmung und Meinungen in den vergangenen Wochen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Schlecht" ein. Im gleichen Zeitraum wurden insgesamt neun Handelssignale ermittelt, wovon 9 als gut und 0 als schlecht beurteilt wurden. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut"-Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Canadian Imperial Bank Of Commerce-Aktie in den letzten 7 und 25 Tagen überverkauft war, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Obwohl die Internet-Kommunikation eine deutliche Verbesserung in den vergangenen Wochen zeigt, wird die Diskussionsstärke als neutral bewertet. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.