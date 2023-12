Canadian Imperial Bank of Commerce Pref O Aktie: Wirklich lohnenswert?

Canadian Imperial Bank Of Commerce (CIBC) hat eine Dividendenrendite von 6,91 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken (4,52 %) als höher eingestuft werden kann. Die Differenz von 2,39 Prozentpunkten führt zu einer positiven Bewertung von "Gut".

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber der CIBC in den letzten Tagen größtenteils negativ. Es gab nur zwei positive Tage im Vergleich zu 12 negativen Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vorwiegend negativ. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält die CIBC daher eine Einschätzung von "Schlecht". Allerdings zeigen Optimierungsprogramme in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale, die mehrheitlich in eine positive Richtung weisen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die Anlegerstimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der CIBC-Aktie von 63,68 CAD deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 55,48 CAD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage liegt der Schlusskurs (54,47 CAD) über dem Durchschnitt, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt.

Fundamental betrachtet, hat die CIBC ein KGV von 8,25, was unter dem Branchendurchschnitt von 9,29 liegt. Die Aktie wird daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine positive Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.