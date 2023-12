Canadian Imperial Bank of Commerce Pref Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Bei Canadian Imperial Bank Of Commerce gab es in den letzten Wochen eine deutliche positive Veränderung des Stimmungsbildes. Dies deutet darauf hin, dass die Marktstimmung in den sozialen Medien sich zugunsten des Unternehmens verändert hat. Die Diskussion über das Unternehmen hat ebenfalls zugenommen, was positiv zu bewerten ist. Insgesamt wird das Sentiment daher als "gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende bietet Canadian Imperial Bank Of Commerce eine Ausschüttung von 6,91 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Handelsbanken (4,52 %) als überdurchschnittlich einzustufen ist. Daraus ergibt sich eine positive Bewertung.

Der Aktienkurs von Canadian Imperial Bank Of Commerce hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -16,81 % erzielt, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Unterperformance darstellt. Daher wird die Aktie in Bezug auf den Branchenvergleich insgesamt als "schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Aktienkurses betrachtet, um den aktuellen Trend zu ermitteln. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigen, dass der letzte Schlusskurs über dem Durchschnitt liegt, was auf einen positiven Trend hinweist. Somit erhält die Canadian Imperial Bank Of Commerce-Aktie in der technischen Analyse ein "gut"-Rating.

Insgesamt lässt sich sagen, dass das Stimmungsbild und die Dividende positiv ausfallen, während die Performance im Branchenvergleich und die technische Analyse gemischt ausfallen.