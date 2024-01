Canadian Imperial Bank of Commerce Pref Aktie: Jetzt wird es spannend!

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

Die Canadian Imperial Bank of Commerce weist derzeit eine Dividendenrendite von 6,91 % aus, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 4,29 %. Dies führt zu einer positiven Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Von insgesamt 12 Analystenbewertungen für die Aktie der Canadian Imperial Bank of Commerce in den letzten zwölf Monaten sind 2 Bewertungen "Gut", 10 "Neutral" und 0 "Schlecht", was im Durchschnitt zu einem "Neutral"-Rating führt. In den jüngsten Berichten der Analysten wurde ebenfalls ein "Neutral"-Rating vergeben. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 572,87 CAD, was einen potenziellen Anstieg um 794,26 Prozent vom letzten Schlusskurs (64,06 CAD) bedeutet. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Canadian Imperial Bank of Commerce liegt bei 40,5, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 11,23, was ebenfalls zu einer positiven Einschätzung auf diesem Niveau führt. Somit ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Gut".

Im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor hat die Canadian Imperial Bank of Commerce im vergangenen Jahr eine Rendite von 23,77 Prozent erzielt, was 13,08 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt 15,13 Prozent, wobei die Canadian Imperial Bank of Commerce aktuell um 8,64 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

