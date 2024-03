Canadian Imperial Bank of Commerce Pref 51 Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Canadian Imperial Bank Of Commerce wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei wurde eine erhöhte Aktivität festgestellt, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat eine negative Veränderung aufgewiesen, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich somit für Canadian Imperial Bank Of Commerce in diesem Punkt die Einstufung "Schlecht".

Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Der RSI der Canadian Imperial Bank Of Commerce führt bei einem Niveau von 39,53 zur Einstufung "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 22,75 ein Indikator für eine "Gut"-Einschätzung auf diesem Niveau. Die Gesamteinschätzung ergibt sich somit auf "Gut".

Canadian Imperial Bank Of Commerce erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 12 Analystenbewertungen mit einer durchschnittlichen Bewertung des Wertpapiers von "Neutral". In einer zweiten Betrachtung ergab sich für den vergangenen Monat eine Einstufung von 2 "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies führt zu einem Gesamturteil von "Neutral". Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotential von 761,5 Prozent, was also eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Canadian Imperial Bank Of Commerce erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Canadian Imperial Bank Of Commerce mit einer Rendite von 14,22 Prozent mehr als 5 Prozent darüber. Die "Handelsbanken"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 13,54 Prozent, wobei Canadian Imperial Bank Of Commerce mit 0,68 Prozent darüber liegt. Diese gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.