Canadian Imperial Bank of Commerce Pref 51 Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Die Canadian Imperial Bank Of Commerce schüttet eine Dividendenrendite von 5,81 % aus, was 1,48 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt von 4,33 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Die Aktie wurde auch hinsichtlich der Stimmung auf sozialen Plattformen bewertet, und die überwiegende Mehrheit der Kommentare war positiv. Die Nutzer haben in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen zur Bank aufgegriffen, was zu einer weiteren Einstufung als "Gut" führt. Darüber hinaus wurde die Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert, wobei sieben konkret berechnete Signale zur Verfügung standen, die allesamt als "Gut" eingestuft wurden. Insgesamt wird die Stimmung als "Gut" eingestuft.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,14 auf, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Bei der technischen Analyse liegt der Kurs der Aktie bei 63,08 CAD und ist +2,09 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was als "Neutral" eingestuft wird. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund einer Distanz von +11,73 Prozent zum GD200 als "Gut" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet.