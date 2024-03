Canadian Imperial Bank of Commerce Pref 51 Aktie: Jubelschreie!

Weitere Suchergebnisse zu "Target":

Die Canadian Imperial Bank of Commerce-Aktie wurde kürzlich einer technischen Analyse unterzogen, die interessante Ergebnisse lieferte. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage liegt bei 57,09 CAD, während der aktuelle Kurs bei 67,21 CAD liegt, was einer Abweichung von +17,73 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (62,76 CAD) liegt über dem letzten Schlusskurs (+7,09 Prozent), was der Aktie ebenfalls ein "Gut"-Rating einbringt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für die Canadian Imperial Bank of Commerce in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die Dividendenrendite der Canadian Imperial Bank of Commerce beträgt 5,81 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Die Analysten bewerten die Aktie der Canadian Imperial Bank of Commerce derzeit als "Neutral". In den letzten zwölf Monaten gab es 3 "Gut"-, 9 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Im zurückliegenden Monat wurden 2 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Empfehlungen abgegeben. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten hat die Aktie ein Aufwärtspotenzial von 754,83 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Insgesamt erhält die Canadian Imperial Bank of Commerce eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.