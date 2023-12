Canadian Imperial Bank of Commerce Pref 51 Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der Aussagen darüber treffen kann, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Durch die Relation der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit kann der RSI bestimmt werden. Für die Canadian Imperial Bank Of Commerce-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 14, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 19,39, dass das Wertpapier überverkauft ist, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating für den RSI25 führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs für Canadian Imperial Bank Of Commerce somit ein "Gut"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Canadian Imperial Bank Of Commerce eingestellt waren, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt. Allerdings haben Optimierungsprogramme in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte, was zu einer "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung führt. Insgesamt erhält Canadian Imperial Bank Of Commerce von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven bei Canadian Imperial Bank Of Commerce festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und Buzz führt. Die Stärke der Diskussion über das Unternehmen hat ebenfalls zugenommen, was mit einer weiteren "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst erhält Canadian Imperial Bank Of Commerce für diese Stufe daher ein "Gut"-Rating.

Mit einer Dividende von 6,91 % ist Canadian Imperial Bank Of Commerce im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsbanken (4,52 %) bezüglich der Ausschüttung höher zu bewerten, was zu einer Einstufung als "Gut" führt, da die Differenz 2,39 Prozentpunkte beträgt. Daher lässt sich derzeit die Einstufung "Gut" ableiten.