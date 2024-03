Canadian Imperial Bank of Commerce Pref 49 Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Der Aktienkurs der Canadian Imperial Bank Of Commerce hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 14,22 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um 13,54 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +0,68 Prozent für die Canadian Imperial Bank Of Commerce bedeutet. Im "Finanzen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 10,52 Prozent im letzten Jahr, wobei die Bank 3,7 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Überperformance im Sektorvergleich wird dem Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating zugeschrieben.

Die Diskussionen über die Canadian Imperial Bank Of Commerce in den sozialen Medien signalisieren eine negative Stimmung und Einschätzungen rund um den Titel. In den Kommentaren und Meinungsäußerungen der letzten zwei Wochen überwiegen die negativen Meinungen. Ebenso wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Basierend auf diesen Beobachtungen wird das Unternehmen als "Schlecht" eingestuft. Zusätzlich wurden im zurückliegenden Zeitraum neun Handelssignale ermittelt, wovon alle positiv waren. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung als "Gut"-Aktie in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +17,73 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 57,09 CAD mit dem aktuellen Kurs (67,21 CAD) vergleicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) um +7,09 Prozent, was wiederum ein "Gut"-Rating für die Canadian Imperial Bank Of Commerce-Aktie ergibt. Somit erhält das Unternehmen insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Canadian Imperial Bank Of Commerce 10, verglichen mit einem Branchendurchschnitt von 9. Damit ist die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten überbewertet und erhält eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.