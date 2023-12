Canadian Imperial Bank of Commerce Pref 49 Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie der Canadian Imperial Bank Of Commerce eine Rendite von -16,81 Prozent, was 25,87 Prozent unter dem Durchschnitt für Aktien aus dem Finanzsektor liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt 8,8 Prozent, und die Aktie liegt aktuell 25,61 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Canadian Imperial Bank Of Commerce insgesamt 12 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung als "Neutral" eingestuft wird. Kurzfristig wurden 1 "Gut", 5 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Meinungen abgegeben, was zu einer aktuellen Bewertung als "Neutral" führt. Die Kursprognose ergibt ein erhebliches Aufwärtspotenzial von 799,6 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In den letzten Wochen wurde eine positive Veränderung des Stimmungsbildes bei der Canadian Imperial Bank Of Commerce festgestellt. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt positive Auffälligkeiten, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Diskussion und die Anzahl der Beiträge über das Unternehmen haben ebenfalls zugenommen, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Mit einer Dividende von 6,91 % liegt die Canadian Imperial Bank Of Commerce im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsbanken (4,52 %) deutlich besser, was zu einer Einstufung als "Gut" führt.