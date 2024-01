Canadian Imperial Bank of Commerce Pref 49 Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Die Canadian Imperial Bank of Commerce-Aktie wurde von insgesamt 12 Analysten bewertet, wobei 2 Bewertungen als "Gut", 10 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Das Durchschnittsrating für das Wertpapier ist somit "Neutral". Die jüngsten Berichte der Analysten deuten auf eine ähnliche Einschätzung hin, wodurch das Rating für die Aktie der Canadian Imperial Bank of Commerce im letzten Monat ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten ergaben einen Wert von 572,87 CAD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 794,26 Prozent steigen könnte. Basierend auf diesen Kurszielen wird die Empfehlung für die Aktie als "Gut" eingestuft. Insgesamt erhält die Canadian Imperial Bank of Commerce somit ein "Neutral"-Rating von den Analysten.

In Bezug auf die Dividende weist die Canadian Imperial Bank of Commerce derzeit eine Dividendenrendite von 6,91 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 4,29 %. Aufgrund dieser Differenz wird die Dividendenpolitik als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung in den sozialen Medien zeigt eine überwiegend negative Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber der Canadian Imperial Bank of Commerce in den letzten Tagen. Es gab vier positive und neun negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält die Canadian Imperial Bank of Commerce daher eine "Neutral"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Gut"-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält die Canadian Imperial Bank of Commerce von der Redaktion eine "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Canadian Imperial Bank of Commerce mit einem Wert von 10,65 deutlich teurer als das Branchenmittel von 9,73. Aufgrund dieses Unterschieds wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält somit eine "Schlecht"-Empfehlung.