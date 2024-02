Canadian Imperial Bank of Commerce Pref 49 Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Die Canadian Imperial Bank Of Commerce wurde in den letzten 12 Monaten von Analysten bewertet, die 2 Mal ein "Gut", 10 Mal ein "Neutral" und kein Mal ein "Schlecht" vergeben haben. Langfristig betrachtet erhält die Bank von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Kurzfristig gesehen wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Bezogen auf den aktuellen Kurs von 63,08 CAD erwarten Analysten eine Entwicklung von 808,55 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 573,12 CAD, was als positive Einschätzung betrachtet wird.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Canadian Imperial Bank Of Commerce ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,14 auf, was über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Daher wird die Aktie aufgrund des hohen KGV als "teuer" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende liegt die Bank mit einer Dividendenrendite von 5,81 % über dem Durchschnitt der Branche Handelsbanken, was zu einer positiven Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie kurzfristig als "Neutral" eingestuft wird, da sie +2,09 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Gut" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +11,73 Prozent liegt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung der Canadian Imperial Bank Of Commerce durch institutionelle Analysten.