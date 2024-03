Canadian Imperial Bank of Commerce Pref 49 Aktie: Bitte unbedingt beachten

Der Relative Strength Index ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Canadian Imperial Bank of Commerce liegt bei 39,53, was einer Einstufung als "neutral" entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 22,75 und wird als "gut" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie der Canadian Imperial Bank of Commerce wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie hat dabei eine erhöhte Aktivität gezeigt, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich jedoch negativ entwickelt, was zu einer Gesamtbewertung als "schlecht" führt.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Das KGV der Canadian Imperial Bank of Commerce liegt bei 10,25, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von 9,79 liegt. Daher wird die Aktie als überbewertet eingestuft und als "schlecht" empfohlen.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Canadian Imperial Bank of Commerce insgesamt 12 Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung ist "neutral" mit 3 "gut"-, 9 "neutral"- und 0 "schlecht"-Meinungen. Im letzten Monat ergab sich ebenfalls eine "neutral"-Einstufung. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 574,53 CAD und einem Aufwärtspotenzial von 761,5 Prozent wird die Aktie jedoch als "gut" empfohlen. Somit erhält die Canadian Imperial Bank of Commerce insgesamt eine "neutral"-Bewertung.