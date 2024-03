Canadian Imperial Bank of Commerce Aktie: Das ist Wahnsinn!

Die technische Analyse der Canadian Imperial Bank Of Commerce-Aktie deutet darauf hin, dass sich das Wertpapier derzeit in einem Aufwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 56,94 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 66,92 CAD liegt, was einer Abweichung von +17,53 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Daten erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 62,56 CAD über dem gleitenden Durchschnitt, was einer Abweichung von +6,97 Prozent entspricht. Daraus ergibt sich ebenfalls eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Canadian Imperial Bank Of Commerce also auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die langfristige Meinung der Analysten über die Aktie der Canadian Imperial Bank Of Commerce ist neutral, mit 3 Gut, 9 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen. Auch die Bewertungen aus jüngeren Berichten sind im Schnitt neutral (2 Gut, 3 Neutral, 0 Schlecht). Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 574,53 CAD, was einer potenziellen Performance von 758,54 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Gesamteinschätzung der Redaktion lautet jedoch "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet die Canadian Imperial Bank Of Commerce 5,81 % aus, was 1,39 Prozentpunkte mehr ist als der branchenübliche Durchschnitt von 4,42 %. Dadurch wird die Aktie ebenfalls mit "Gut" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor weist die Aktie der Canadian Imperial Bank Of Commerce eine Rendite von 14,22 Prozent auf, was mehr als 7 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch hier führt die sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr zu einem "Gut"-Rating.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, die Analysteneinschätzung, die Dividendenrendite und der Branchenvergleich, dass die Canadian Imperial Bank Of Commerce-Aktie derzeit positive Entwicklungen aufweist und somit insgesamt mit einem "Gut"-Rating versehen wird.