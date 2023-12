Canadian Imperial Bank of Commerce Aktie: Das ist die Höhe!

Die technische Analyse des Aktienkurses der Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs mit 63,68 CAD deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 55,48 CAD liegt, was einem Unterschied von +14,78 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 54,47 CAD liegt unter dem aktuellen Schlusskurs, was einer Differenz von +16,91 Prozent entspricht. Basierend auf dieser einfachen Charttechnik erhält die CIBC-Aktie daher insgesamt ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat die CIBC-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -16,81 Prozent erzielt, was 25,87 Prozent unter dem Durchschnitt des Finanzsektors liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche der Handelsbanken beträgt 8,8 Prozent, wobei die CIBC-Aktie aktuell 25,61 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Die Analyse von 12 Analystenbewertungen der CIBC-Aktie ergab eine durchschnittliche Bewertung von "Neutral", bestehend aus 2 "Gut"-, 10 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Kurzfristig betrachtet ergibt sich ein Bild von 1 "Gut", 5 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einschätzungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die durchschnittliche Kursprognose von 572,87 CAD für die CIBC-Aktie deutet auf ein Aufwärtspotential von 799,6 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

In Bezug auf die Dividende von 6,91 % liegt die CIBC-Aktie im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken (4,52 %) höher, was einer Differenz von 2,39 Prozentpunkten entspricht. Somit ergibt sich hier eine "Gut"-Einstufung.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, der Branchenvergleich, die Analysteneinschätzungen und die Dividendenrendite, dass die Canadian Imperial Bank Of Commerce-Aktie in verschiedenen Bereichen bewertet wird, wobei die Gesamtbewertung auf "Gut" und "Neutral" hinweist.