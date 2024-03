Canadian Imperial Bank of Commerce Aktie: Einfach nur Spitze!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal in der technischen Analyse. Er bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum aufeinander. Der RSI der Canadian Imperial Bank Of Commerce liegt bei 39,53 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit einem Wert von 22,75 eine "Gut"-Einschätzung.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein entscheidender Indikator. Mit einem Wert von 10,25 ist die Canadian Imperial Bank Of Commerce deutlich teurer als der Branchendurchschnitt von 9,79. Dies führt zu einer Überbewertung und wir stufen den Titel als "Schlecht" ein.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über die Aktie besonders negativ diskutiert, was zu einer aktuellen "Schlecht"-Einschätzung führt. Allerdings haben automatische Analysen ergeben, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Canadian Imperial Bank Of Commerce derzeit ein "Gut" ist. Sowohl der GD200 als auch der GD50 deuten auf eine positive Entwicklung hin und führen zu einer Gesamtbewertung als "Gut".