Canada Rare Earth Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Die Canada Rare Earth-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,04 CAD verzeichnet. Der letzte Schlusskurs von 0,03 CAD weicht daher um -25 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachten wir nun den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage. Hier liegt der letzte Schlusskurs (0,03 CAD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (0 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Canada Rare Earth-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Canada Rare Earth derzeit ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs auf, was einer negativen Differenz von -3,58 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Schlecht".

Im fundamentalen Vergleich sehen wir Canada Rare Earth als unterbewertet im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Metalle und Bergbau). Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 83,57 liegt die Aktie 75 Prozent unter dem Branchen-KGV von 336,16. Aus fundamentaler Sicht ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -54,55 Prozent erzielt, was 31,85 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Materialien" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -22,69 Prozent, und Canada Rare Earth liegt aktuell 31,85 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.