Canada Rare Earth Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Der Aktienkurs von Canada Rare Earth hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" eine Rendite von -28,57 Prozent erzielt, was mehr als 18 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Metalle und Bergbau" verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von -10,98 Prozent, wobei Canada Rare Earth mit 17,59 Prozent erneut deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im letzten Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie wurde sowohl die Stimmung der Investoren als auch die Diskussionsintensität im Internet analysiert. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität in der Beitragsanzahl, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Canada Rare Earth ist ebenfalls kaum vorhanden, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral".

Im fundamentalen Bereich wird die Aktie von Canada Rare Earth mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 83,57 bewertet, was 74 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" (324,4). Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut".

Hinsichtlich der Dividende schüttet Canada Rare Earth im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,57 Prozentpunkte weniger ist als der übliche Durchschnitt von 3,57 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist als branchenüblich.