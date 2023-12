Canada Rare Earth Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Canada Rare Earth liegt derzeit bei 83,57 und ist damit 74 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau) von 321. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Canada Rare Earth-Aktie über die letzten 200 Handelstage betrachtet. Dieser Wert liegt aktuell bei 0,04 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,03 CAD liegt, was einem Unterschied von -25 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen, ergibt sich ein Wert von 0,03 CAD, was einer neutralen Bewertung für Canada Rare Earth entspricht. Insgesamt erhält die Aktie in der einfachen Charttechnik daher ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich erzielte Canada Rare Earth in den letzten 12 Monaten eine Performance von -14,29 Prozent, was einer Underperformance von -3,08 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Metalle und Bergbau"-Branche entspricht. Auch im Vergleich zum gesamten "Materialien"-Sektor liegt die Rendite der Aktie um 3,08 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI-Wert für Canada Rare Earth liegt aktuell bei 50, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 50 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für den RSI.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Canada Rare Earth derzeit unterbewertet ist und in verschiedenen Kategorien eine neutrale Bewertung erhält.