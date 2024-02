Canada One Mining Aktie: Das hat Konsequenzen!

Die Canada One Mining-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,07 CAD verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,01 CAD, was einem Unterschied von -85,71 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,02 CAD liegt mit einem Schlusskurs unter diesem Wert (-50 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Neutral" eingestuft, da das Stimmungsbarometer in eine negative Richtung zeigt und Anleger verstärkt negative Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutieren.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Canada One Mining mit 0 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt von 3,58 Prozent in der "Metalle und Bergbau"-Branche. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik durch die Redaktion.

Im Branchenvergleich erzielte Canada One Mining in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +106,82 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche, die im Durchschnitt um -22,2 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor mit einer mittleren Rendite von -22,2 Prozent lag die Performance von Canada One Mining um 106,82 Prozent über dem Durchschnitt. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.