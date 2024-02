Canada One Mining Aktie: Schlimme Zeiten!

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz von Canada One Mining in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Es gab weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Canada One Mining daher ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat Canada One Mining im letzten Jahr eine Rendite von 84,62 Prozent erzielt, was 106,86 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -22,25 Prozent, was bedeutet, dass Canada One Mining aktuell 106,86 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Bei einer Dividende von 0 % ist Canada One Mining im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (3,54 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 3,54 Prozentpunkte beträgt. Daher wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Canada One Mining-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 100, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 75, der ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.