Canada One Mining Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Weitere Suchergebnisse zu "MTR Corporation":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Für die Canada One Mining ergibt sich aktuell ein RSI-Wert von 100, was auf eine Überkaufung hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) wird ein Wert von 81 ermittelt, was ebenfalls als überkauft gilt und zu einer erneuten Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf Dividenden schüttet Canada One Mining derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Metalle und Bergbau. Mit einer Differenz von 3,57 Prozentpunkten (0 % gegenüber 3,57 %) wird die Dividendenpolitik der Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden anhand von Beiträgen und Diskussionen im Internet analysiert. Dabei zeigt sich eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Canada One Mining ist in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Abschließend betrachtet die technische Analyse den gleitenden Durchschnittskurs der Canada One Mining, der bei 0,09 CAD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 0,02 CAD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -77,78 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 der vergangenen 50 Tage weist einen Stand von 0,04 CAD auf, was eine Distanz von -50 Prozent bedeutet und ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Somit ergibt sich insgesamt die Gesamtnote "Schlecht" für die Canada One Mining-Aktie.