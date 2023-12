Canada One Mining Aktie: Ist das noch wichtig?

Die Canada One Mining hat sich in den letzten Tagen vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt und wird daher kurzfristig als "Schlecht" eingeschätzt. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -45 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also charttechnisch betrachtet als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmung und das Interesse in der Internet-Kommunikation bezüglich Canada One Mining haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und in den letzten ein bis zwei Tagen positive Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass die Canada One Mining weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher erhält das Wertpapier in diesem Abschnitt ein "Neutral"-Rating.