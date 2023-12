Canada One Mining Aktie: Aus und vorbei!

Die Canada One Mining-Aktie wird derzeit technisch analysiert. Die 200-Tage-Linie (GD200) liegt bei 0,09 CAD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs bei 0,03 CAD liegt, was einem Abstand von -66,67 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,05 CAD, was einer Differenz von -40 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Canada One Mining, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte keine signifikanten Veränderungen.

Bezüglich der Dividende weist Canada One Mining derzeit eine Rendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,67 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Canada One Mining-Aktie zeigt einen Wert von 85 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI für die letzten 25 Tage bei 64,29, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Canada One Mining.